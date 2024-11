Adriane diz que mantém "relação de muito respeito" com governo Lula

Em entrevista ao Metrópoles, nesta quinta-feira (31), a prefeita reeleita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), afirmou que mantém uma “relação institucional de muito respeito” com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apoiadora de Jair Bolsonaro e ‘amadrinhada’ pela senadora Tereza Cristina - que atuou como ex-ministra da Agricultura no governo passado e foi peça chave para o apoio do ex-presidente na campanha da prefeita -, Adriane afirmou acreditar que não terá problemas com o executivo federal durante os próximos anos de sua gestão.

“Tenho estado em Brasília quando necessário para destravar recursos, mostrar resultados e pactuar novas metas. Não tivemos problema e, acredito que daqui para a frente também não vamos ter”, declarou a prefeita.

Confira a entrevista:

