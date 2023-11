Adriane Lopes é convidada em evento internacional sobre mulheres empreendedoras

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, foi uma das convidadas na 35ª Convenção da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil (CONFAM), que aconteceu em Curitiba (PR), durante a manhã de domingo (12).

Este ano, o evento teve como tema “Inovação e Conhecimento para o fortalecimento da Mulher”. A convenção iniciou no último sábado (11) e segue até a terça-feira (14), reúne mais de 320 empresarias de todo o Brasil, de outros países da América Latina e da Europa. Adriane palestrou no “Painel 1: Inovação e Tecnologia nas Cidades”, ao lado da também prefeita de Uberaba (MG), Elisa Araújo; da vice-presidente da Positivo Tecnologia; com a mediação de Juliana Karam.

“A nossa Capital possui quase um milhão de habitantes e um PIB superior a R$ 30 Bilhões e nós pretendemos avançar ainda mais, a partir do posicionamento geográfico da nossa cidade, com as possibilidades que surgem com as Rilas. O nosso projeto prioritário é o Desenvolvimento Econômico Sustentável”, destacou a prefeita em seu discurso.

Neste domingo, foram abordados tema como o avanço do Metaverso. Além disso, teve ainda o lançamento do Aplicativo BPW Brasil. Também durante o evento há uma exposição de produtos e serviços das associadas, além de uma ferramenta que recebe o nome de NEGOCIOMETRO, que calcula os negócios realizados durante o encontro.

BPW - Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais – é uma organização internacional não governamental, sem fins lucrativos, fundada na Suíça em 1930 e hoje está presente em mais de 100 países com mais de 40.000 associadas, realizando inúmeros projetos que fomentam o empreendedorismo, a capacitação de lideranças e implementam projetos de responsabilidade social para melhorar a qualidade de vida de mulheres e meninas em todo o mundo.

