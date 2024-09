Adriane quer usar ParkTec-CG para desenvolver robótica e empreendedorismo com alunos

Para desenvolver as habilidades dos alunos, a prefeita Adriane Lopes prevê em seu plano de governo para as eleições, a utilização do espaço do Parque Tecnológico de Campo (ParkTEc-CG) para promover parcerias com startups, universidades e instituições de ensino e pesquisa para capacitar o corpo pedagógico do município em metodologias ativas voltadas ao ensino tecnológico e digital.



“Queremos também utilizar o ParkTec-CG como um laboratório de experimentação voltado para desenvolver habilidades práticas aos alunos nas áreas de programação, robótica, laboratório maker e empreendedorismo”, explica a prefeita.



Para facilitar a conquista do primeiro emprego, a proposta é potencializar parcerias com ONGs, empresas, universidades e outras instituições para oferecer atividades complementares e programas de mentoria para promover cursos profissionalizantes e de formação extracurricular em esporte, artes, música e reforço escolar



A intenção é reduzir a evasão, melhorar o rendimento e manter por mais tempo o aluno no ambiente escolar. Para isso, a parceria com as famílias dos alunos será reforçada, aproximando a escola da comunidade local através de reuniões regulares e eventos comunitários, estreitando laços entre pais, alunos, moradores e corpo docente.



A estratégia já foi adotada pela prefeita Adriane Lopes com a revitalização de unidades escolares da história, o Juntos Pela Escola, que está promovendo a revitalização simultânea das 205 unidades escolares de Campo Grande.

