Adriane representa prefeitas do Brasil em discussão sobre a Reforma Tributária

A prefeita Adriane Lopes está em Brasília, e na manhã desta quinta-feira (28) representou todas as chefes de executivos municipais do Brasil no debate sobre a Reforma Tributária no Senado Federal.

Participando como integrante da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a campo-grandense defendeu as cinco emendas apresentadas pela entidade ao Senado.

"Hoje é um dia histórico para o nosso país. Nós que somos municipalistas estamos aqui defendendo as nossas cidades. Pelo que vejo, sou a única Prefeita aqui, representando todas as Prefeitas. Somos 27 capitais, sendo duas governadas por mulheres. Tenho a honra de estar aqui defendendo a Capital de Mato Grosso do Sul", disse Adriane durante discurso.

A chefe do executivo da Capital sul-mato-grossense destacou o impacto da Reforma para os municípios de todo o Brasil.

“Essa reforma é muito complexa e vai impactar de forma grandiosa os municípios. Com atenção ao pacto federativo, que garante autonomia das cidades, nesse contexto vem buscar a garantia da autonomia e do tratamento adequado para Campo Grande, mas também para todo os municípios. A nossa Capital tem um perfil socioeconômico especifico e essa condição precisa ser considerada neste momento, assim como todos os entes federados”, afirmou.

“Acredito que a palavra chave para essa discussão seja autonomia e a garantia do atendimento aos serviços prestados pela Capital. Venho aqui defender as emendas que a FNP em outra reunião apresentou ao relator da PEC, o senador Eduardo Braga”, completou.

Segundo Adriane, o crescimento econômico que Campo Grande passa atualmente é algo nunca visto antes na história da cidade, e que existem preocupações que a Reforma afete diretamente esse desenvolvimento.

“Em Mato Grosso do Sul, 1/3 da população está na Capital. Os 78 municípios do estado precisam dos serviços ofertados em Campo Grande. Estamos vivendo um tempo oportuno, uma Rota Bioceanica, que vai impactar diretamente a nossa cidade, que hoje, sendo a Capital, acreditamos que vai alavancar o desenvolvimento para região central do Brasil, nessa nova oportunidade comercial que acontece. Em um curto espaço de tempo seremos impactados por um desenvolvimento nunca visto. Estamos preocupados com a Reforma Tributária, que impacta diretamente a oferta de serviços. A nossa preocupação será onde Campo Grande será atingida nesse contexto. Mudam as proporções, mas os problemas são os mesmos”, acrescentou.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou a importância de ouvir os municípios e todos os setores da sociedade para elaborar um texto apropriado.

