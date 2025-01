Adriane traça metas para os 100 dias de gestão

A prefeita Adriane Lopes em reunião com a secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seppe), Catiana Sabadin, discutiu as metas a serem estabelecidas para os 100 dias de gestão, detalhando o cumprimento do Plano de Governo.

Reeleita para mais quatro anos a frente do Executivo, Adriane Lopes tem reservados os primeiros dias de mandato para alinhar secretarias, que passaram por reforma e agora traça metas de gestão. "Os 100 dias terão como meta a apresentação dos resultados do plano estratégico de cada Secretaria, das metas de curto prazo, a avaliação dos indicadores da implementação da reforma administrativa e o destravamento das obras iniciadas e paralisadas", destacou a prefeita.

As propostas do plano de governo de Adriane Lopes, versam sobre o fomento de diferentes setores públicos, valorização e capacitação dos professores, conduzir a saúde com gestão humanizada, reduzir desigualdades, gerar oportunidades e promover a participação popular para a eficiência da máquina pública.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também