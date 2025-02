Advogada de Ponta Porã é cotada para disputar governo do Estado em 2026

A advogada Raquel Portiolli, da cidade de Ponta Porã, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, aparece cotada como um dos nomes cotados para disputar a candidatura ao governo do Estado nas eleições de 2026.

Em conversa ao JD1, o presidente do partido Democracia Cristã em MS confirmou se encontrou com Raquel para discutir uma possível filiação ao partido, abrindo a possibilidade de lançar a advogada como candidata à vaga de governadora no próximo pleito.

“Estamos definindo isso, foi feito o primeiro encontro ontem (27). Ambos querem, só falta sinalizar semana que vem”, comentou o presidente do diretório sul-mato-grossense do partido.

Advogada tributarista, produtora rural e militante bolsonarista, Raquel já tentou se candidatar em 2018 ao cargo de deputada estadual pelo extinto Partido Social Liberal (PSL), sigla que elegeu Bolsonaro como presidente no mesmo ano, no entanto, recebeu apenas 0,58% dos votos válidos.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também