Ajuda federal: Marquinhos pede que Bolsonaro cumpra o combinado

O Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad pediu, nesta terça-feira (26), que o presidente Jair Bolsonaro sancione a ajuda financeira a estados e municípios e cumpra o que foi combinado, pactuado e aprovado pelo Congresso Nacional. Na semana passada o presidente prometeu que sancionaria a medida o quanto antes, em reunião com governadores.

O pedido foi feito durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais no início da tarde desta terça. Questionado sobre a demora no repasse, Marquinhos fez um pedido ao preside Jair Bolsonaro. “Vai um apelo, que talvez não seja apenas do prefeito Marquinhos Trad, mas de todos os do Brasil: por favor presidente da República, sancione e se encarregue sobre aquilo que fora combinado, pactuado e aprovado pelo Congresso Nacional”,

Em relação as finanças, Marquinhos também afirmou que quadro é preocupante, pois estamos ele admite que os cofres da Prefeitura, nas palavras dele, “praticamente zerados”. “Devido a pandemia tivemos uma retração de arreação de 40%. Portanto, evidentemente o baque foi muito forte. No entanto, todos os funcionários públicos devem receber até o 5º dia útil do próximo mês. Em relação ao 13º, já garantimos caixa para pagar de forma antecipada, como havíamos fazendo em outros anos”, finalizou.

Montante

A Prefeitura de Campo Grande deve receber R$ 148 milhões dos R$ 828,5 milhões aprovados para Mato Grosso do Sul para amenizar as perdas econômicas provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19). Recurso foi aprovado no último sábado (2) no Senado Federal, será destinado pelo Governo Bolsonaro em quatro parcelas.

Ao todo, Mato Grosso do Sul deve receber R$ 828,5 milhões do Governo Federal, sendo R$ 518 milhões para o enfrentamento da pandemia e R$ 310,4 milhões para serem abatidos das dívidas com a União.

O projeto agora precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro para que o auxílio federal chegue aos estados.

