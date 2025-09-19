Menu
Política

Alcolumbre critica Eduardo Bolsonaro por instigar os EUA contra o Brasil

"Não dá para aguentar essas agressões calado", disse o presidente do Senado e Congresso

19 setembro 2025 - 11h55Vinícius Santos com informações do g1
David Alcolumbre, presidente do SenadoDavid Alcolumbre, presidente do Senado   (Antônio Cruz/ Agência Brasil)

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), criticou na quarta-feira (17) o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

A declaração ocorreu durante sessão do Senado. Alcolumbre afirmou que não é aceitável que um deputado brasileiro esteja nos Estados Unidos instigando o país contra o Brasil. Ele disse ainda que não dá para "aguentar essas agressões calado".

"Ver um deputado federal, do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu país", declarou Alcolumbre.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro e, até julho, estava de licença do cargo de deputado federal. A última vez em que registrou presença em plenário foi em 13 de março.

O senador disse que todos estão "passando um pouco dos limites adequados na boa convivência", citando a resposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que criou o slogan "o Brasil é dos brasileiros".

