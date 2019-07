Após 40 anos de espera, BR MS-244 será asfaltada

O governador Reinaldo Azambuja assinou nesta sexta-feira (5), a ordem de serviço de uma obra aguardada há quarenta anos em Jaraguari (MS), a pavimentação de 10,2 km da MS-244, estrada de 10 quilômetros que interliga as pequenas comunidades cercadas por fazendas de soja e boi.

O investimento é de R$ 12,8 milhões, e o prazo para a conclusão da pavimentação é de 12 meses. O investimento irá beneficiar os povoados de Jaraguari Velho e Bonfim, com sitiantes que hoje enfrentam dificuldades de escoar a produção.

Para Reinaldo Azambuja o asfalto traz desenvolvimento. “Melhora o ir e vir e a qualidade de vida das pessoas”,afirmou. Já o prefeito de Jaraguari Edson Rodrigues Nogueira, destacou que a pavimentação era um compromisso de campanha e que o governador é parceiro do Município. “O governador é um homem de palavra. Ele tem sido parceiro da cidade e de todos os municípios”, disse.

Mais investimentos

O governador também fez a entrega da pavimentação asfáltica da Rua Goiás e do recapeamento de diversas ruas do município, no montante de quase R$ 1 milhão. Reinaldo ainda assumiu o compromisso de estender obra de pavimentação no Distrito de Bonfim em 1.000 metros, atendendo um pedido da comunidade.

Ele fez também a entrega de kits com bolas e redes de diversas modalidades (voleibol, futsal, handebol e basquetebol) para 13 municípios da região. Todas as escolas estaduais receberão os kits esportivos, em um investimento de R$ 621 mil.

Participaram do evento o secretário especial Sérgio de Paula, os deputados Herculano Borges, Jamilson Name, Professor Rinaldo, Antônio Vaz, Lucas de Lima e Lídio Lopes, diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Enelvo Felini, além de prefeitos e vereadores da região.

