Após audiência de custódia, Justiça da Itália mantém Zambelli presa

Sarah Chaves, com CNN

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), que está detida no presídio feminino de Rebibbia, passou por uma audiência de custódia na Corte de Apelação de Roma nesta sexta (1°), e vai continuar presa na Itália durante o processo de extradição para o Brasil.

A audiência foi conduzida por um juiz de garantias. A defesa visava a aplicação de medidas restritivas no lugar da prisão; mas a parlamentar aguardará extradição no presídio. A informação foi confirmada pelo embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, e por integrantes da Polícia Federal.

O pedido de libertação apresentado pela defesa deve ser avaliado em meados de agosto.

A deputada foi condenada no Brasil a dez anos de prisão e perda de mandato parlamentar por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O caso já transitou em julgado — ou seja, não cabem mais recursos.

Zambelli informou que estava na Itália em junho e foi incluída na lista de difusão vermelha da Interpol a pedido do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ministério da Justiça da Itália deve encaminhar o caso ao tribunal competente para julgar a situação. Se o pedido de extradição for julgado procedente, a Itália vai deliberar sobre as condições de entrega de Zambelli, conforme o Código de Processo Penal italiano.

