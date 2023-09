ANTT e TCU devem visitar BR-163 em MS

Após reinvindicação do deputado Pedrossian Neto, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e o Tribunal de Contas da União (TCU) estarão visitando Mato Grosso do Sul para analisar a situação do pedágio e das obras da BR-163.

Essa visita ocorre após o deputado levantar o assunto sobre algumas situações que permeiam o contrato de concessão da BR-163 em solo sul-mato-grossense, como a não duplicação de boa parte do que estava previsto em contrato, além do aumento de quase 17% no valor do pedágio.

A visita também foi reforçada durante reunião do parlamentar e outros membros da bancada federal de MS com o presidente da ANTT, Rafael Vitale.

Data da visita e demais detalhes devem ser definidos futuramente.

