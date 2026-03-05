Áudio: 'inimiga', diz coordenadora de CRAS em críticas a número 2 da SAS em Campo Grande

Áudio gravado em outubro de 2025 revela fortes críticas da coordenadora do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Jardim Vida Nova contra a secretária-adjunta da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) de Campo Grande, Inês Auxiliadora Mongenot Santana.

Inês é a número 2 na estrutura da pasta, subordinada à secretária Camilla Nascimento de Oliveira, que também exerce o cargo de vice-prefeita da Capital. “Inês é nossa inimiga. Ela quer o CRAS, quer a gente fora daqui. Por ela, a gente já estaria fora, porque acha que a gente faz tudo, menos serviço social”, é a fala da coordenadora do CRAS Vida Nova, em conversa gravada por uma terceira pessoa, na qual ela critica diretamente a secretária-adjunta da SAS.

Segundo denúncia divulgada pelo portal Nova Lima News, na conversa a coordenadora afirma que havia uma articulação para que ela deixasse a função e diz que pretendia “segurar o máximo que puder” a coordenação da unidade, pois estaria pensando nos demais servidores do CRAS. No entanto, naquele momento, ainda não estava tudo bem para ela deixar a coordenação da unidade.

Na gravação, a coordenadora também fala sobre a secretária-adjunta Inês, alegando que, em outra ocasião, teve uma conversa com ela e a questionou sobre “assistencialismo político”, prática que Inês teria negado. No entanto, durante a conversa gravada, a coordenadora reafirma que Inês, de fato, realiza esse tipo de “assistencialismo”.

Em outro momento da conversa, a coordenadora também afirma que o CRAS teria se tornado alvo de interesse político por causa da proximidade com a comunidade atendida pela unidade. Segundo ela, o foco não seria o serviço prestado, mas a influência sobre os moradores da região. “Todos querem esse CRAS porque eles querem a população em volta, não é o CRAS”, afirma.

Gravação:

A reportagem, assim como o portal Nova Lima News, tentou contato com a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) para obter um posicionamento sobre o caso. No entanto, até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações ou esclarecimentos.

