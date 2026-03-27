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Política

Beto Pereira se filia ao Republicanos e assume comando do partido em MS

Deputado federal oficializa entrada na legenda em cerimônia com lideranças e projeta fortalecimento para as eleições de 2026

27 março 2026 - 18h15Taynara Menezes    atualizado em 27/03/2026 às 18h16
Beto contou com a presença do governador Riedel, Azambuja e Marcos PereiraBeto contou com a presença do governador Riedel, Azambuja e Marcos Pereira   (Foto: Divulgação )

O deputado federal Beto Pereira passou a integrar o Republicanos e assumiu o comando da legenda em Mato Grosso do Sul. A filiação foi oficializada durante ato na sede nacional do partido, com a presença do governador Eduardo Riedel, do ex-governador Reinaldo Azambuja e do presidente nacional, Marcos Pereira.

Ao comentar a chegada à nova sigla, Beto destacou o objetivo de fortalecer o partido no Estado. "Obrigado, presidente. Nós estaremos fazendo o Republicanos cada vez mais forte no Mato Grosso do Sul. Não tenho dúvidas, este partido vai brilhar em Mato Grosso do Sul", almeja Beto.

Com a filiação, o parlamentar também projeta a atuação da legenda nas próximas eleições. A estratégia, segundo ele, inclui a formação de chapas competitivas para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, além do apoio à reeleição do governador e à candidatura ao Senado. "Será uma chapa que estará disputando a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, com o projeto da reeleição do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja ao Senado. Importante o Republicanos estar nessa construção", reforçou Beto.

Durante o evento, Marcos Pereira afirmou que a filiação consolida a aliança do partido com lideranças de Mato Grosso do Sul e antecipou que a sigla deve apoiar os principais projetos políticos já colocados para 2026. Ele também indicou a possibilidade de novas adesões, como a do vice-governador Barbosinha.

A chegada de Beto Pereira foi comemorada por Reinaldo Azambuja, que ressaltou o impacto político do movimento. "Agradeço ao presidente Marcos Pereira e a todos os republicanos do Brasil. São todos parceiros e companheiros nossos. Feliz pelo fortalecimento e a ida de Beto Pereira. Tenho certeza que ele vai somar, multiplicar e contribuir para a política de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Precisamos de pessoas que pensem para o Brasil e olhem para frente no desenvolvimento e nas pessoas", afirmou o ex-governador.

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