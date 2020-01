Bolsonaro desponta em pesquisa e fica 12% a frente de Lula

Mauro Silva, com informações do UOL

Mesmo com toda crítica, há quem goste do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), pois de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira (22), ele lidera a intenção de voto para a corrida presidencial de 2022. Os dados são da CNT (Confederação Nacional do Transporte). Conforme os números, Bolsonaro tem 29% das intenções a frente de Luiz Inácio Lula da Silva, com 17%.

Ainda de acordo com a pesquisa, 30,2% dos entrevistados não sabem ou não responderam em quem votariam , caso as eleições fossem hoje.

Aos entrevistados foi perguntado de forma espontânea, sem mostrar nomes de possíveis candidatos: "Ainda faltam três anos para as eleições presidenciais de 2022. Mas, caso as eleições fossem hoje, em quem o sr. votaria?"

Foram ouvidas 2.002 pessoas, entre o dia 15 a 18 de janeiro deste ano, em 137 municípios de 25 Estados. Conforme divulgado na pesquisa, a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

- Abaixo a intenção de voto, segundo a pesquisa CNT/MDA:

Jair Bolsonaro 29,1%

Lula 17%

Ciro Gomes 3,5%

Sergio Moro 2,4%

Fernando Haddad 2,3%

João Amoedo 1,1%

Luciano Huck 0,5%

Marina Silva 0,4%

Dilma Rousseff 0,3%

João Doria 0,3%

Outros 2,4%

Branco/Nulo 10,5%

Não sabe/não respondeu 30,2%

- Avaliação do governo Bolsonaro:

Ótimo - 9,5 % (era 8% em agosto de 2019)

Bom - 25% (era 21,4% em agosto de 2019)

Regular - 32,1% (era 29,1% em agosto de 2019)

Ruim - 9,5% (era 12,9% em agosto de 2019)

Péssimo - 21,5% (era 26,6% em agosto de 2019)

Não sabe/não respondeu - 2,4% (era 2% em agosto de 2019)

