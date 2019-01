Bolsonaro divulga foto oficial como presidente da República

Na tarde desta quinta-feira (10) o presidente Jair Bolsonaro divulgou a sua foto oficial como presidente da República. A foto foi feita no Palácio da Alvorada e mostra Bolsonaro da cintura pra cima, com a faixa presidencial e, ao fundo, a bandeira do Brasil.

A foto oficial havia sido "abandonada" por Michel Temer, mas Bolsonaro acaba resgatando o padrão oficial de foto.

Temer escolheu uma pose mais informal, de pé em uma biblioteca e apoiando uma das mãos na mesa. Ele não usou a faixa presidencial em uma foto em plano mais aberto.

O presidente Bolsonaro usou suas contas no Twitter e para divulgar a foto, lembrando que ele é o 38º presidente da República.

A foto oficial será fixada nas repartições públicas federais do país. Também será colocada na galeria de presidentes da República, no hall de entrada do Palácio do Planalto.

Deixe seu Comentário

Leia Também