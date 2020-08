Bolsonaro diz que se "afastará" das eleições municipais

Priscilla Porangaba, com informações

O Presidente da República Jair Bolsonaro declarou no perfil do Facebook dele nesta manhã de sexta-feira (28) que não irá participar do 1º turno das Eleições 2020 para prefeitos em todo o Brasil.

Ainda de acordo com a publicação do presidente, a decisão é devido a quantidade de trabalho que ele tem na presidência. "Tal atividade, tomaria todo meu tempo num momento de pandemia e retomada da nossa economia". explicou.

Bolsonaro deixou claro que continua viabilizando a criação do Aliança. "Em comum acordo tenho conversado com três outros partidos para o caso de não se concretizar a tempo o Aliança. Nessa segunda hipótese, de ambos os lados, se impõe condições para essa filiação. Isso também decidi que somente poderia acontecer em 2021", finalizou.

Ele finalizou desejando boa sorte aos candidatos e aos eleitores.

Deixe seu Comentário

Leia Também