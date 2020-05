Bolsonaro reconduz Marun para mais quatro anos no Conselho de Itaipu

Sarah Chaves, com informações do Fórum

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e reconduziu entre outros, Carlos Marun, ex-ministro de Michel Temer, e o ex-deputado federal José Carlos Aleluia (DEM-BA) para o conselho de Itaipu Binacional, hidrelétrica que fica na fronteira com Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e Cidade del Leste, no Paraguai Itaipu.

As nomeações foram publicadas em edição extra desta sexta-feira (15) do Diário Oficial da União e assinadas por Bolsonaro e o próprio ministro de Minas e Energia. As nomeações valem até maio de 2024.

O ministro Bento Albuquerque foi conduzido pela primeira vez ao conselho. Além de Marun, filiado ao MDB e Aleluia, também foram reconduzidos aos cargos de conselheiros Célio Faria Júnior e Wilson Pinto Ferreira Junior.

A presença de Carlos Marun no conselho de Itaipu é positiva para Mato Grosso do Sul, pois facilitará a construção da Rota Bioceânica que ligará Brasil - Paraguai, com a ponte de Porto Murtinho.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), deixou bem claro no Twitter seu posicionamento sobre a nomeação de Marun. “Toma lá dá cá! Bem vindos à ‘nova política”, escreveu.

