Ministro interino vai liberar a cloroquina contra o coronavírus

Sarah Chaves, com informações do O Estadão

A pedido do presidente Jair Bolsonaro, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, deve assinar um decreto liberando o uso de cloroquina no tratamento de todos os pacientes com coronavírus, até mesmo com os sintomas leves.

De acordo com o Estadão, a medida é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro, que Nelson Teich se recusou a cumprir.

Atualmente, a orientação é para profissionais do sistema público de saúde prescrever a substância apenas em casos mais graves.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) não recomenda o uso do medicamento, mas autorizou a prescrição em situações específicas, inclusive em casos leves, a critério do médico e em decisão compartilhada com o paciente.

