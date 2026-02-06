Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Caixa dois pode ser punido como improbidade administrativa, determina STF

A corte formou maioria nesta sexta-feira (6) para estabelecer a penalidade

06 fevereiro 2026 - 18h51Brenda Assis
STF Fachada e Estátua da Justiça - STF Fachada e Estátua da Justiça -   (Foto: Wallace Martins)

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos nesta sexta-feira (6) para estabelecer que a prática de caixa dois nas campanhas eleitorais também pode ser punida como ato de improbidade administrativa.

Com o entendimento formado pelos ministros, os políticos acusados de fazerem campanha com recursos não contabilizados poderão ser responsabilizados duplamente nos casos em que as provas também apontem para o cometimento de improbidade. 

A questão está sendo definida em julgamento virtual do plenário da Corte. A votação eletrônica começou em dezembro do ano passado e será finalizada nesta sexta-feira, às 23h59.

Prevalece no julgamento o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. O ministro afirmou que as esferas de responsabilização são independentes e definiu que caberá à Justiça comum julgar os casos de improbidade administrativa que também forem tratados como crime eleitoral.

Atualmente, atos de improbidade são julgados na esfera cível, enquanto a prática de caixa dois é de responsabilidade da Justiça Eleitoral.

Moraes também sugeriu uma tese para aplicação em todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça.

“É possível a dupla responsabilização por crime eleitoral caixa dois (art. 350 do Código Eleitoral) e ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992), pois a independência de instâncias exige tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos)”, sugeriu o ministro.

O voto de Moraes foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia,  André Mendonça, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux, Flávio Dino e Gilmar Mendes, que acompanhou o relator com ressalvas.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Em MS, mais 81 mil eleitores têm alguma pendência com a Justiça Eleitoral.
Política
Eleitores têm 90 dias para regularização do título eleitoral
Foto: Reuters/George Frey/File Photo
Política
Senado pode quebrar patente do Mounjaro e autorizar produção do medicamento no Brasil
Vereadores, Neto Santos, Papy, Daniel (Dourados), Junior Coringa
Política
Encontro estadual da UCV deve reunir vereadores em Campo Grande
Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa -
Política
Gerson cria condições para disputar cadeira no Senado
Presidente Lula
Política
Lula volta a defender mandato para ministros do STF
Vereadores durante sessão
Política
Troca de líderes marca retomada dos trabalhos na Câmara da Capital
Deputado estadual Zé Teixeira
Política
Zé Teixeira apresenta pedidos por melhorias no campo e energia no interior
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Evento de filiação de Reinaldo Azambuja ao PL
Política
PL amplia prazo das presidências estaduais até maio de 2026
Jamilson Name -
Política
Expogenética MS avança na Assembleia e pode entrar no calendário oficial de eventos do estado

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital