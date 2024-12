Câmara analisa texto final da reforma administrativa da Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande analisa, ainda nesta quarta-feira (11), o texto final do projeto de lei n. 11.501/24, que trata da reformulação organizacional do Poder Executivo apresentada pela Prefeitura da Capital.

Com a mudança, três novas pastas serão criadas, sendo elas a Secretaria Especial da Casa Civil, a Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas e Secretaria Especial de Articulação Regional.

A Secretaria de Compras Governamentais passará a ser Secretaria Especial de Licitações e Contratos e a Secretaria Municipal de Fazenda substituirá a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

Já a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) foi desmembrada na Secretaria Municipal de Administração e Inovação e, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Meio Ambiente e Fiscalização, pasta esta que também ocupa as funções da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), que será extinta.

A Secretaria de Cultura virou a Secretaria Executiva de Cultura, sob jurisdição da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais.

Confira como ficará a reestruturação:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também