Para Adriane, reforma administrativa traz "ajuste fiscal estratégico"

A prefeita Adriane Lopes enviou na última semana para a Câmara Municipal, o projeto de reformulação organizacional do Poder Executivo. A reforma administrativa visa principalmente melhorar a eficiência fiscal e ampliar as políticas públicas fundamentais para o município.

"Estamos fazendo um ajuste fiscal estratégico para otimizar os recursos públicos e garantir mais investimentos nas áreas que mais impactam a vida da população. A proposta não só melhora a alocação dos recursos, mas também prepara a cidade para o futuro, com uma gestão mais moderna e eficiente", afirmou a Prefeita.

Um dos principais pontos da reforma é a modernização da estrutura administrativa, alinhando a Prefeitura com as práticas adotadas pelo Governo Federal e pelo Estado para facilitar o acesso a recursos do Orçamento Geral da União, além de possibilitar a captação de emendas parlamentares, fundamentais para o crescimento da cidade.

A proposta também visa a redução de 30% da estrutura administrativa e dos custos com folha de pagamentos e com as instalações físicas, tornando a administração mais enxuta e menos onerosa para os cofres públicos.

A reforma, excluí a Secretaria de Cultura e a Semadur, mas após a reclamação dos vereadores, a prefeitura concordou em criar uma Fundação de Cultura, que ficará subordinada à Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

A prefeita ressaltou que, apesar da adequação na estrutura administrativa, nenhuma categoria profissional ou competências profissionais estão sendo excluídas ou alteradas e as categorias continuarão com as suas atividades e prerrogativas. "As categorias profissionais manterão suas conquistas e prerrogativas, e as funções essenciais para o atendimento à população seguirão em pleno funcionamento. O objetivo é otimizar a estrutura para fortalecer ainda mais a entrega de serviços públicos, sem comprometer os direitos já conquistados. A gestão continuará avançando com todas as categorias, sempre com o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e garantir resultados concretos para a cidade", afirmou Adriane Lopes.

O processo de reorganização é uma tendência para promover a eficiência e a modernização da gestão pública.

Uma das iniciativas que faz parte desse processo de modernização é a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em todas as secretarias municipais. "A tecnologia será uma grande aliada na otimização da gestão pública. O SEI vai nos permitir ser mais rápidos e eficientes, liberando recursos para melhorar os serviços prestados à população", destacou a prefeita.

Essa reforma administrativa é mais uma medida para garantir o equilíbrio fiscal da cidade, sem comprometer os serviços essenciais e assegurando que a Prefeitura tenha os recursos necessários para enfrentar os desafios futuros. "Estamos focados em uma gestão responsável e eficiente, que prioriza o crescimento sustentável da cidade e a qualidade dos serviços públicos", completou Adriane Lopes.

O projeto de lei está sendo analisado pela Câmara Municipal.

