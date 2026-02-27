Menu
Câmara aprova isenção de taxa da ANTT para empresas de ônibus afetadas pela pandemia

A proposta foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes

27 fevereiro 2026 - 08h36Vinícius Santos com informações da Agência Câmara
Ônibus de viagem - Foto: Cleidiomar Barbosa  

A Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (25), uma proposta que isenta empresas de ônibus interestaduais e internacionais do pagamento da taxa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) referente a 2020 e 2021. A medida, aprovada na Comissão de Viação e Transportes, beneficia transportadoras prejudicadas pelas restrições impostas durante a pandemia de Covid-19.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Diego Andrade (PSD-MG), ao Projeto de Lei 4311/23, da deputada Nely Aquino (Pode-MG). A nova versão ajustou o período da anistia, que originalmente abrangia até 2022, concentrando o benefício nos anos de maior impacto financeiro para o setor.

“Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos demonstram que a redução das viagens realizadas por passageiros foi de 80% em março de 2020”, destacou o relator.

Para as empresas que quitaram as taxas de 2020 e 2021, o projeto permite que os valores sejam compensados com débitos futuros da mesma natureza. A compensação poderá ser feita nos dois anos seguintes ao pagamento, conforme regulamentação posterior.

A taxa de fiscalização, no valor de R$ 1.800 por ônibus, é cobrada anualmente das empresas detentoras de autorização ou permissão da ANTT. Segundo o relator, a anistia é necessária para aliviar o caixa das transportadoras que sofreram queda drástica de faturamento no período.

Próximas etapas - A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.  Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

