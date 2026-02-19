Menu
Menu Busca quinta, 19 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Fev26
Política

Câmara aprova novo Prodes e garante mais segurança para empresários da Capital

Lei permitirá exclusão da cláusula de reversão de imóveis para empresas que cumprirem compromissos, estimulando industrialização e geração de empregos

19 fevereiro 2026 - 18h00Taynara Menezes    atualizado em 19/02/2026 às 19h21
Sessão desta quinta-feiraSessão desta quinta-feira   (Foto: Câmara Municipal)

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em sessão ordinária nesta quinta-feira (19), o Projeto de Lei Complementar 1.019/26, que atualiza a Lei do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social). A proposta do Executivo visa dar mais segurança jurídica aos empreendedores, estimular a industrialização da Capital e incentivar a geração de emprego e renda.

A principal mudança permite a exclusão da cláusula de reversão dos imóveis concedidos pelo programa às empresas que cumprirem integralmente os compromissos assumidos com o município. A baixa do registro poderá ser realizada após 10 anos da escrituração do imóvel, se localizado em polos empresariais, e 20 anos, caso esteja fora desses polos.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy, classificou a votação como histórica. “Tem alguns casos que aguardam isso há 20 anos, eu acho que a gente vai fazer justiça hoje”, afirmou.

Ele ainda pontuou dois pontos essenciais: a questão fiscal do município e a necessidade de fortalecer a industrialização de Campo Grande.

“Campo Grande precisa urgentemente ser uma capital industrial. Primeiro, que o município vive uma crise financeira e hoje. Então, dar incentivos fiscais, hoje, é porque aquilo não pode fazer, porque seria abrir mão de receita e ela comete crime de responsabilidade. Então, a doação de áreas com segurança jurídica, de que o empresário, ao longo do tempo, cumprindo os requisitos, ele vai ter a garantia de ter a área incorporada no seu patrimônio”, concluiu.

O presidente da CDL, Adelaido Figueiredo, reforçou o impacto positivo da medida. “Mais investimento para nossa cidade, o empreendedor vai se sentir mais seguro em colocar o seu capital na cidade de Campo Grande, com isso, gera muito mais emprego direto e indiretos, levando Campo Grande para o desenvolvimento que é exatamente isso que a gente luta”, destacou.

Além disso, vereadores destacaram a importância de melhorar a infraestrutura dos polos industriais e agilizar a análise das consultas individuais dos empresários, formalizando a concessão de uso.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

MS recebe encontro nacional de gestores para discutir planejamento e orçamento
Política
MS recebe encontro nacional de gestores para discutir planejamento e orçamento
Wilson Lands e Leinha
Política
Vereadores do Avante articulam intervenção na direção estadual
TCU fará visitas domiciliares para conferir dados do CadÚnico em 1.544 municípios
Transparência
TCU fará visitas domiciliares para conferir dados do CadÚnico em 1.544 municípios
Ministros do STF - Foto: Rosinei Coutinho
Política
Ministros do STF podem ser convidados a comparecer na CPI do Crime Organizado
Lula em seu discurso em missão na Índia
Política
Na Índia, Lula defende governança global da IA liderada pela ONU
Vereador Carlos Augusto Borges, o "Carlão" - Foto: Sarah Chaves
Política
Líderes do PSB em MS vão à Brasília nos próximos dias para alinhar comando partidário
Pichações com insígnia de facção - Foto: Reprodução
Política
Senado analisa criação de cadastro para vítimas expulsas de casa por facções criminosas
Papy, comentou a proposta em plenário
Política
Vereadores votam mudanças no Prodes nesta quinta-feira
Sessão da Alems
Política
Cadastro de condenados por violência doméstica entra em votação na ALEMS
Senador Fabiano Contarato é presidente e o senador Alessandro Vieira, relator da CPI
Política
CPI do Crime Organizado pode ouvir familiares de ministros

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026