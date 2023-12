Câmara aprova projeto que institui a Medalha Rei Pelé para incentivadores do esporte

A Câmara dos Deputados aprovou, na semana passada, o projeto que institui a Medalha Rei Pelé, um reconhecimento para pessoas e instituições brasileiras que se destacaram ao promoverem acesso aos esportes.

Segundo o texto, de autoria do deputado Gilvan Maximo e relatoria de Luiz Lima, a honraria será concedida anualmente, em fevereiro, para pessoas e instituições brasileiras que se destacaram na contribuição ao desenvolvimento, à atenção, à promoção ou à garantia do acesso a esportes para pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

“A aprovação desse projeto é a reafirmação do direito constitucional ao esporte e ao lazer. A criação da Medalha Rei Pelé, que será entregue pela Câmara dos Deputados a pessoas, instituições e empresas que promovam o bem-estar social por meio do esporte a pessoas de baixa renda e em situação de violência, vem como incentivo para que muitas outras pessoas e empresas ampliem seus trabalhos”, afirmou Gilvan.

No total, serão condecoradas 10 pessoas e cinco instituições públicas ou privadas indicadas por qualquer deputada ou deputado, e selecionados por uma comissão julgadora constituída pela 2ª Secretaria e pela Comissão do Esporte da Câmara. Os parlamentares não poderão ser escolhidos para receber a medalha.

