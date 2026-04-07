Menu
Menu Busca terça, 07 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Política

Câmara vota eleição de diretores e alimentação inclusiva nas escolas

Projetos voltados à educação entram na pauta desta terça-feira (7)

07 abril 2026 - 09h36Sarah Chaves
Foto: Izaias MedeirosFoto: Izaias Medeiros  

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão desta terça-feira (7), projetos com impacto direto na área da educação, com destaque para mudanças na gestão escolar e propostas voltadas à inclusão de alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme). 

Em única discussão, será analisado o Projeto de Lei 12.283/26, de autoria do Executivo com previsão de eleição direta para diretores e diretores adjuntos. A proposta atualiza a legislação vigente desde 2018 e amplia a participação da comunidade escolar no processo de escolha dos gestores.

Entre as mudanças, está a inclusão da Associação de Pais e Mestres e do Grêmio Estudantil, quando houver, nas instâncias de gestão das unidades. O texto mantém regras sobre inscrição de chapas, votação e apuração, mas reforça o objetivo de alinhar o modelo às diretrizes educacionais atuais e fortalecer a participação coletiva.

Também em pauta, em primeira discussão, está o Projeto de Lei 11.936/26, que cria o Programa de Apoio à Alimentação Escolar Inclusiva (PAAI). A proposta prevê a oferta de alimentação adaptada para estudantes com necessidades específicas, como transtorno do espectro autista (TEA), doença celíaca, intolerância à lactose, diabetes e outras condições que exigem dietas diferenciadas. O objetivo é garantir segurança alimentar e inclusão no ambiente escolar.

Outro projeto a ser votado trata do Auxílio Atleta, com mudanças no prazo para solicitação do benefício, passando de 60 para 45 dias antes das competições. A medida tem foco no incentivo ao esporte e não está diretamente ligada à área educacional.

Vetos

Os vereadores também analisam dois vetos do Executivo. Um deles refere-se ao projeto que proíbe o uso de câmeras para aplicação de multas de trânsito. A prefeitura aponta vício de iniciativa, argumentando que o município não pode limitar norma federal.

O segundo veto trata da proposta que previa a divulgação integral de contratos e documentos administrativos no Portal da Transparência. Segundo o Executivo, já existem mecanismos de transparência em funcionamento, além de questionamentos sobre a iniciativa e impacto da medida.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

E-título pode ser utilizado no dia da votação
Política
Eleitores têm até 6 de maio para tirar ou regularizar o título para as Eleições 2026
Sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa às 9h
Política
Deputados votam inclusão da Expogenética no calendário oficial de MS
Flávio Bolsonaro e Azambuja
Política
Flávio Bolsonaro deve vir à Capital nesta quinta-feira
Eleições serão no dia 4 de outubro
Política
Prazo eleitoral acaba e disputa entra em nova fase rumo às convenções
Jorge Messias, indicado ao STF pelo presidente Lula
Política
Indicação de Jorge Messias para o STF chega ao Senado
Com a nova filiação e o anúncio antecipado, Daciolo tenta mais uma vez viabilizar seu nome
Política
Glória a Deus! Cabo Daciolo é pré-candidato à Presidência
Senador Nelsinho Trad
Política
Nelsinho mantém apoio a Caiado e descarta conflito com irmão do PT
Marquinhos assina filiação ao lado de Marcelo Bluma
Política
Pré-candidato, Marquinhos Trad tem aval do PDT em MS e oficializa ida ao PV
Ministro emitiu uma nota sobre o tema
Política
Fachin rebate relatório de comitê dos EUA sobre liberdade de expressão
Fachada TSE
Política
Janela de migração partidária termina nesta sexta-feira

Mais Lidas

Chuvas fortes e temporais intensos devem atingir MS.
Clima
Já prepara o guarda-chuva: ciclone extratropical deve atingir MS e trazer temporais intensos
Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Polícia
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital