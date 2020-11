Candidatos continuam cumprindo agenda de reuniões e gravações

Faltando 11 dias para as eleições, candidatos à prefeitura de Campo Grande continuam cumprindo agenda como entrevistas, visitas aos bairros, gravações e reuniões. Confira a agenda abaixo:

Guto Scarpanti (Novo)

8h - Encontro com eleitores e equipes de rua;

14h30 - Reunião no Sindicato dos Jornalistas;

16h - Visita à base eleitoral de candidato a vereador

Marcelo Bluma (PV)

Manhã – Gravação de programa eleitoral

14h – Gravação de vídeos com apoiadores

15h – Concede entrevista para emissora de TV

16h – Gravação de vídeo com candidata

18h – Reunião com apoiadores

Marquinhos Trad (PSD)

- Expediente na Prefeitura de Campo Grande

- Gravação de programa

- Reuniões nas regiões: Prosa, Bandeira, Lagoa e Segredo

Sidneia Tobias (Podemos)

07h30 - Visita a empresas

09h - Caminhada na Região do Anhanduizinho

11h - Agenda interna

13h30 - Gravações TV e Rádio

16h - Caminhada na região sul

18h - Reunião com profissionais da educação

19h - Reunião proporcional no Aero Rancho

19h30 - Reunião com candidato a vereador Clodoilson

20h - Reunião na Região do Lagoa

20h30 - Reunião com eleitores no Centro

Vinicius Siqueira (PSL)

6h30 - Vinicius Siqueira participa de reunião com apoiadores no Jardim Taveiropolis

8h - o vice Rhiad, participa de reunião com apoiadores no Jardim Isabel Garden

9h30 - Vinicius Siqueira participa de reunião com sindicato no bairro Monte Libano

13h - Vinicius Siqueira participa de apoiadores no bairro Tiradentes

14h - o vice Rhiad participa de reunião com apoiadores no bairro Mata do Jacinto

15h30 - Vinicius Siqueira participa de reunião com candidato a vereador no Jardim Bandeirantes

18h - o vice Rhiad participa de reunião com candidata a vereadora no bairro Nova Campo Grande

19h30 - Vinicius Siqueira participa de reunião com candidato a vereadora no Guanandy

20h30 - Siqueira participa de reunião com apoiadores no bairro José Teruel

Paulo matos (PSC)

07h30 Gravação Programa Eleitoral

13h Reunião Comunitária Chácara das Mansões

16h Reunião Comunitária Comitê

18h Reunião Empresarial

Os demais candidatos não apresentaram suas agendas até o fechamento desta matéria

