Candidatos se despedem das propagandas em horário eleitoral nesta quinta-feira (3)

Desde o dia 30 de agosto os candidatos usam da propaganda no horário eleitoral em rádio e televisão para tentar conquistar o eleitor, o que para alguns é vantagem, para outros é o momento de desligar a TV. No entanto a campanha nesses veículos acaba nesta quinta-feira (3).

A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV começou dia 30 de agosto, considerando os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno.

Em Campo Grande, os candidatos a prefeitura que tiveram tempo de tela foram Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Rose Modesto (União Brasil), Adriane Lopes (PP) e Luso Queiroz (PSOL), além dos vereadores dos respectivos partidos e coligações das chapas majoritárias

