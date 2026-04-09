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Cármen Lúcia antecipa saída do TSE e abre caminho para Nunes Marques presidir a Corte Eleitoral

Mudança no comando deve ocorrer já em maio, com eleição interna marcada para a próxima semana

09 abril 2026 - 16h27Taynara Menezes
Ministra Cármen LúciaMinistra Cármen Lúcia   (Portal STF)

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Cármen Lúcia, anunciou nesta quinta-feira (9) que irá antecipar sua saída do cargo para o mês de maio, antes do fim do mandato previsto para 3 de junho.

"Eu decidi, ao invés de deixar para o último dia de mandato, 3 de junho, a sucessão na Presidência deste Tribunal Superior Eleitoral, iniciar o procedimento para a eleição dos novos dirigentes da casa", afirmou Cármen durante sessão da Corte Eleitoral.

A eleição para a nova presidência e vice-presidência do TSE está marcada para a próxima terça-feira (14). A votação é considerada formal e deve confirmar os ministros Kassio Nunes Marques como presidente e André Mendonça como vice.

Após a escolha, Cármen Lúcia deve definir, junto aos sucessores, o cronograma de transição e a data de posse, prevista para ocorrer ainda em maio.

Segundo a ministra, a antecipação busca evitar mudanças na direção muito próximas das eleições, o que poderia impactar a estabilidade administrativa da Justiça Eleitoral. Ela ressaltou que novos gestores precisam de tempo para formar equipes e estabelecer diretrizes.

Com a mudança, Nunes Marques será o responsável por comandar o TSE durante as eleições de 2026, à frente da organização de todas as etapas do processo eleitoral, desde o registro de candidaturas até a divulgação dos resultados.

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