Cartórios de Campo Grande começam a entregar urnas para os locais de votação

Os cartórios eleitorais de Campo Grande deram início, nesta segunda-feira (30), à entrega das urnas e dos materiais de votação para os presidentes de mesa das Zonas Eleitorais, em preparação às Eleições de 2024.

No total, serão utilizadas 2.278 urnas nas Eleições deste ano, que deverá escolher, dentre os oito candidatos à prefeitura e 493 candidatos à vereador, quem serão os próximos representantes a ocuparem o Paço Municipal e a Casa de Leis da Capital.

Confira as datas e os locais de entrega dos materiais das Zonas Eleitorais:

8ª Zona Eleitoral

Dias: 30 de setembro e 1º de outubro

Horário: das 8h às 18h

Local: Fórum Eleitoral de Campo Grande

Endereço: Rua Delegado José Alfredo Hardman, n° 180, Parque dos Poderes

35ª Zona Eleitoral

Dias: 3 e 4 de outubro

Horário: das 7h30 às 19h

Local: Auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul)

Endereço: Av. Dom Antônio Antônio Barbosa, n° 4155, Santo Amaro

36ª Zona Eleitoral

Dias: 30 de setembro e 1º de outubro

Horário: das 8h às 18h

Local: Fórum Eleitoral de Campo Grande

Endereço: Rua Delegado José Alfredo Hardman, n° 180, Parque dos Poderes

44ª Zona Eleitoral

Dias: 1º a 3 de outubro

Horário: 9h às 19h

Local: Escola do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/MS Mariluce Bittar

Endereço: Rua André Pace, nº 630 – Bairro Guanandi

53ª Zona Eleitoral

Dias: 1 a 3 de outubro

Horário: 8h às 19h

Local: Centro Catequético da Paróquia São Judas Tadeu

Endereço: Rua México, nº 235, Jardim América

54ª Zona Eleitoral

Dias: 2 a 4 de outubro

Horário: 8h às 18h

Local: Prédio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

Endereço: Rua Taquari, nº 831, Bairro Santo Antônio

