Com 70% dos leitos ocupados, Marquinhos diz que Saúde da capital pode entrar em colapso

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) alertou, nesta segunda-feira (6), que a capital pode ter o sistema de Saúde colapsado nos próximos dias, caso a curva de contágio do novo coronavírus (Covid-19) não caia. Segundo Marquinhos, a cidade hoje está com 70% dos leitos de enfermaria e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ocupados.

Ainda conforme Marquinhos, o baixo isolamento social e a quebra do Toque de Recolher são fatores determinante para o aumento no número de casos. “Nesse final de semana 74 bares e restaurantes foram fechados pela equipe de fiscalização da Prefeitura. Os comerciantes teimam em desobedecer às regras e essas pessoas que estão nesses locais, são as mesmas que podem levar o vírus para dentro de suas casas. Será que das 5h às 23h não é suficiente para que os comércios funcionem? Para que fixar até as 3h abertos, qual a vantagem”, questionou.

Números

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Campo Grande registrou nas últimas 24 horas 77 novos casos e uma morte causada pela Covid-19. A capital é o atual epicentro no estado e lidera o número de casos totais com 3.164 confirmações, seguido por Dourados com 3.020 e Corumbá com 408.

