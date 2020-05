Com arma na mão, Roberto Jefferson ameaça “comunistas”

Saiba Mais Política Coronvaírus: Congresso Nacional decreta luto por causa de mortes

O presidente nacional do PTB e ex-deputado federal, Roberto Jefferson, postou uma foto armado em seu twitter na manhã deste sábado (9), na legenda ele informou que está se preparando para combater o comunismo, a ditadura e a tirania.

No final da frase ele cita o famoso slogam do presidente Jair Bolsonaro, “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

Momentos antes Roberto fez outra publicação na rede sociais, afirmando que Bolsonaro precisa substituir todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ainda ataca a emissora de TV “Rede Globo”.

Ele postou o seguinte texto: “Bolsonaro, para atender o povo e tomar as rédeas do governo, precisa de duas atitudes inadiáveis: demitir e substituir os 11 ministros do STF, herança maldita. Precisa cassar, agora, todas as concessões de rádio e TV das empresas concessionárias GLOBO. Se não fizer, cai”.

Veja as duas publicações abaixo:

Estou me preparando para combater o bom combate. Contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, contra os vendilhões da Pátria. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. pic.twitter.com/wmS1tR5Kiv — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) May 9, 2020

Bolsonaro, para atender o povo e tomar as rédeas do governo, precisa de duas atitudes inadiáveis: demitir e substituir os 11 ministros do STF, herança maldita. Precisa cassar, agora, todas as concessões de rádio e TV das empresas concessionárias GLOBO. Se não fizer, cai. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) May 9, 2020

Saiba Mais Política Coronvaírus: Congresso Nacional decreta luto por causa de mortes

Deixe seu Comentário

Leia Também