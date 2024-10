Com promotor na cola, transição em Corumbá vai ser fiscalizada

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou um Procedimento Administrativo para monitorar a transição de governo em Corumbá. O objetivo é garantir que o processo de troca de gestão ocorra de forma organizada e dentro dos parâmetros legais.

Nas eleições 2024, Gabriel Alves de Oliveira (PSB), conhecido como Dr. Gabriel, foi eleito prefeito com 56,74% dos votos, tendo como vice a ex-deputada federal Bia Cavassa (PSDB). Ele assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2025, substituindo o atual prefeito, Marcelo Iunes (PSDB).

A transição será acompanhada pela 5ª Promotoria de Justiça, sob a supervisão do promotor Luciano Bordignon Conte. O procedimento está registrado sob o número 09.2024.00011472-6 e corre sob sigilo.

