Com Riedel, Adriane alinha melhorias no transporte coletivo

Nesta quarta-feira (24), os projetos do plano diretor de mobilidade e transporte foram tema de encontro entre a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

O objetivo foi firmar parceria para aprimorar a infraestrutura urbana e as melhorias para os cidadãos, referente ao transporte público e aos investimentos na Capital.

A prefeita ressaltou a importância de alinhar as equipes técnicas e compartilhar os estudos já realizados pela Prefeitura para modernização do transporte coletivo e mobilidade urbana.

“Entendemos que o Estado é muito importante na discussão dessa modernização, considerando que a Capital cresceu muito e avançou. O município já tem estudo de modernização do transporte coletivo e da mobilidade urbana, dentro das diretrizes do Plano Diretor de Mobilidade. Vamos apresentar esses dados para equipe técnica do governo, para que a gente possa ter um alinhamento pensando no futuro de Campo Grande”, disse Adriane.

Já o governador destacou o encontro como um alinhamento de estratégias para impulsionar o desenvolvimento da cidade. “Discutimos assunto de interesse da sociedade, que é mobilidade urbana, que impacta diretamente a vida da população, e a prefeita veio para iniciarmos as tratativas de uma nova modelagem de parcerias com foco num melhor resultado para quem utiliza esse serviço", afirmou Riedel.

Plano de Mobilidade

No documento do plano diretor de mobilidade e transporte do município, concluído no final de 2023, constam informações como:

- revisão da malha cicloviária com propostas e intervenções;

- estudo de caminhabilidade;

- pesquisa origem/destino do transporte coletivo;

- pesquisas de ocupação, de satisfação do usuário e de velocidade e retardamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também