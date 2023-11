Contrato do governo de MS com Casa Civil já tem 89% das metas executadas

Aconteceu nesta segunda-feira (20) a reunião de monitoramento das tarefas estabelecidas pelo governador Eduardo Riedel, no âmbito do Contrato de Gestão assinado pelo governo do Estado com a Casa Civil.

No encontro, o secretário-adjunto Flávio Brito afirmou que o órgão trabalha para finalizar 2023 com as etapas cumpridas dentro dos prazos determinados.

“Estamos atuando no atendimento das metas de 2023 e já vislumbrando algumas ações que podem ser inseridas num projeto futuro”, explicou.

Três projetos foram firmados no documento assinado entre o governador Eduardo Riedel com o secretário Eduardo Rocha. O fortalecimento da estrutura de atuação no Distrito Federal, sistematização de gerenciamento da execução das Emendas Federais e alinhamento político interinstitucional, todos com uma média de 89% de execução.

Durante o encontro, o secretário- executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, disse que o nível de execução das metas da Casa Civil está positivo.

“É importante ressaltar a importância de alguns planos da Casa Civil, como o da sistematização dos processos das emendas parlamenteres que dará mais celeridade como também a possibilidade de acompanhamento da execução tanto por parte do Governo como também dos deputados”, afirmou o secretário.

Édio Viegas, superintendente das Emendas Parlamentares da Casa Civil, explica que a secretaria está com o Portfólio de Ações para Emendas Parlamentares 2024 já concluído, e destaca sua importância.

“Esse portfólio é uma espécie de catálogo de assuntos importantes nas mais diversas áreas de atuação da gestão pública”, disse.

A secretaria trabalha para terminar o ano com 100% de execução. “Estamos debruçados no atendimento às metas que o governador Eduardo Riedel colocou para a Casa Civil, essa é uma palavra de ordem dentro da Casa Civil e uma determinação do secretário Eduardo Rocha”, completou Nogueira.

Deixe seu Comentário

Leia Também