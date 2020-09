Coronel David critica vídeo onde grupo joga futebol com "cabeça de Bolsonaro"

Durante a sessão remota da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na quinta-feira (17), o deputado estadual Coronel David (sem partido), criticou a ação realizada pelo coletivo artístico e ativista Indecline de usar escultura da cabeça do presidente da República, Jair Bolsonaro como bola de futebol em vídeo que circula nas redes sociais desde o início da semana.

Segundo o deputado, trata-se de crime o ato tido como protesto pelos ativistas. O parlamentar assinará juntamente com o deputado Herculano Borges (SD), que iniciou debate sobre a questão, uma moção de repúdio sobre o tema. “Sabemos que essa é uma atitude que muitas vezes acontece nos presídios do nosso país, onde em alguns momentos de rebelião algumas cabeças são cortadas e servem de bola para esses detentos. Infelizmente eu me deparo com vídeo desses. Um desrespeito total ao presidente da república”, disse Herculano Borges.

Coronel David ressaltou que atitude como esta não afeta exclusivamente o presidente Jair Bolsonaro, mas “todos nós que pugnamos pela democracia no nosso meio. É lamentável que ainda aconteça nos tempos de hoje” e alertou para o descaso com que a grande imprensa tratou do assunto.

Os parlamentares Herculano Borges e Coronel David devem apresentar a moção de repúdio na próxima sessão.

Ação do Indecline

A iniciativa fez parte do projeto "Freedom Kick" (Chute da Liberdade, na tradução), que faz críticas às políticas do presidente e o compara com regimes autoritários e a ditadura militar.

A partir de metáforas sexuais, o coletivo afirma que Bolsonaro busca restabelecer políticas típicas da ditadura, fantasiando com a "violência contra seus oponentes políticos".

A iniciativa, em parceria com o artista espanhol Eugenio Merino, não chutou apenas a cabeça do presidente brasileiro, mas também dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

Veja o vídeo divulgado pela página:

