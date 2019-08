Coronel David é eleito o deputado mais atuante do MS, diz Ranking

Um levantamento do Instituto Ranking Comunicação & Pesquisa mostrou a satisfação do eleitor sul-mato-grossense com o deputado estadual, Coronel David (PSL), na Assembleia Legislativa, com aprovação de 9,08% de pessoas que consideram a atuação do parlamentar a mais efetiva.



Segundo dados da pesquisa estimulada do Instituto, sobre a avaliação política entre os 10 deputados estaduais mais atuantes da Assembleia Legislativa de MS, Coronel David aparece em 1º primeiro lugar.



A pesquisa foi realizada em 20 municípios do estado entre os dias 11 a 21 de agosto, ouvindo em média 2,4 mil pessoas na faixa etária de 16 anos ou mais



O deputado agradeceu a população pelo voto de confiança. “Esses dados representam o resultado de um trabalho sério e comprometido com o Estado. Vamos continuar buscando investimentos para garantir mais segurança pública, saúde, educação e outras melhorias ao nosso Mato Grosso do Sul”, frisou Coronel David.

Confira os resultados da pesquisa:

