Coronel David agradece investimento da União na segurança de MS

O deputado estadual Coronel David (PSL) destacou o compromisso do presidente Jair Bolsonaro e agradeceu a destinação de 5,24% em recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ao MS, ficando atrás apenas de São Paulo, que receberá 6,66%. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14), pelo Ministro da Justiça Sérgio Moro, durante encontro com o governador em exercício Murilo Zauith (DEM).

Em abril, Coronel David esteve no Palácio do Planalto em Brasília e entregou nas mãos do presidente Bolsonaro, o Plano de Reestruturação da Segurança Pública do MS, incluindo reivindicações sobre investimentos ao DOF. Na oportunidade, o presidente afirmou que encaminharia ao Ministro da Justiça Sérgio Moro às demandas solicitadas em prol do Estado.

‘Agradeço esse compromisso firmado e cumprido com nosso Estado e vamos continuar realizando um trabalho junto ao Governo Federal por mais investimentos ao Mato Grosso do Sul”, destacou Coronel David.

Bolsonaro na faixa do tráfico

No ano passado, Bolsonaro visitou o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) Dourados-MS. Durante a visita o presidente da República disse prometeu “buscar sempre alternativas eficientes para combater os crimes de fronteira no MS”.

