Coronel David homenageia policiais que resgataram advogada na capital

A equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar que resgatou do cativeiro a advogada Thalita Aguiar Dolácio, vítima de seqüestro seguido de roubo no último dia 30 de julho, foi homenageada nesta terça-feira (6), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A moção de congratulação foi requerida pelo deputado Coronel David, que considerou a ação como heróica. “Agiram com muita coragem. Ações como essa faz com que a sociedade acredite mais na polícia”.

Para Coronel David, a ação dos policiais é reflexo do que o atlas da violência traz a respeito de dados da segurança pública de MS. “Nós somos o estado que temos a 6ª menor taxa de homicídios no país e também uma taxa de 73% na resolução de homicídios. Ações como essa e de todos os servidores da segurança pública faz com que o estado tenha, apesar dos problemas de estrutura e outras questões, temos uma das melhores seguranças públicas do país”, destacou.

O presidente Assembleia, deputado Paulo Corrêa, pediu para que a sugestão do Coronel David se tornasse uma moção da Casa. “A Assembleia Legislativa sente-se honrada e orgulhosa com o trabalho feito por esses heróis”, afirmou.

Já o deputado Barbosinha destacou que todas as vezes que as coisas ficam difíceis em que se apresenta sem solução, os homens do Choque são chamados para dar solução. “População precisa a cada dia mais reconhecer e valorizar”, disse. Doze militares receberam a moção.

Relembre o caso

O sequestro frustrado aconteceu na terça-feira (30) e culminou na prisão de Andrade Costa, 23 anos, e Michael Cera Cruz de Assis 30 anos,

Após ser sequestrada, Thalita Aguiar Dolácio, teve o carro roubado e foi mantida em cárcere. A polícia localizou o veículo da vítima que estava com os criminosos presos. Eles confessaram o crime e disseram que o veículo seria levado até Corumbá. Eles deram o endereço onde a vítima estava mantida em cárcere, no Indubrasil.

Ao chegar, a polícia entrou em confronto com outros dois criminosos e resgatou a advogada. Os dois brandidos foram baleados e morreram no hospital.

