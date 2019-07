Polícia salva advogada sequestrada na Euclides da Cunha

Ronaldo de Andrade Costa, 23 anos, e Michael Cera Cruz de Assis 30 anos, foram presos na terça-feira (30), pelo sequestro da advogada Thalita Aguiar Dolácio, e o roubo do carro da vítima, na rua Euclides da Cunha em frente ao restaurante Território do Vinho.

O Batalhão do Choque da Polícia Militar (BCPM) foi informado via rádio sobre o roubo e sequestro que haviam ocorrido na frente do restaurante. Ao chegar no local a equipe foi informada pelo marido da vítima que sua esposa ia busca-lo de carro no restaurante, e chegou a ligar para ele avisando que já estava em frente ao local, porém quando ele saiu para fora do estabelecimento ela não estava mais e não atendia suas ligações.

A polícia então começou as buscas pela cidade até encontrar o veículo na avenida Duque de Caxias, onde fez a abordagem policial. Dentro do carro estavam Michael e Ronaldo, que informaram que ganhariam R$ 3.000 mil para que o veículo fosse levado até Corumbá. Ainda de acordo com os suspeitos a vítima estava em cárcere no Indubrasil na rua João Batista Fernandes.

As equipes do Batalhão foram até o local informado pelos bandidos, logo que chegaram viram um galpão abandonado e ouviram um grito de socorro vindo de uma mulher que apareceu correndo na direção da equipe, no que apareceram dois bandidos atrás ela efetuando disparos, e de acordo com a ação a polícia abriu fogo contra os criminosos.

Durante o confronto os dois criminosos que não tiveram seus nomes identificados foram atingidos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Santa Mônica, eles não resistiram e morreram.

Thalita informou que os dois homens que estavam no cárcere com ela foram os que realizaram o roubo, junto com o Michael. Que após o roubo, ela foi levada até um local onde embarcou o Ronaldo. Que depois disso foi deixada no local do cárcere, junto com os dois criminosos armados.

Os dois detidos foram conduzidos para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

