"Exitosa", diz Coronel David sobre ação com sequestrador morto

O deputado estadual Coronel David (PSL-MS), elogiou nesta terça-feira (20) a ação policial que terminou com a morte do seqüestrador Willian Augusto da Silva, de 20 anos, que fazia 37 pessoas reféns no Rio de Janeiro.

Para o deputado que já comandou a Polícia Militar em Mato Grosso do Sul, “a operação foi exitosa no sentido que neutralizou a ação do criminoso, no mesmo tempo em que garantiu a integridade física de todos os reféns”.

Coronel David defende que a polícia tome essa atitude quando perceber um comportamento como o assistido hoje. “É importante que as pessoas saibam que a decisão não cabe ao atirador, a pessoa treinada que está lá para neutralizar a ação de uma pessoa em situação de crime, então, a ordem que ele vai receber vai depender do andamento da operação. Logicamente que vai depender se há intenção daquele que está mantendo a vítima como refém querer também matá-la, ao mesmo tempo suicidar-se, que me aprece ser a situação da pessoa que foi executada no Rio. Cada caso é um caso”, destacou.

O parlamentar ressaltou que o policial representa o estado que tem por obrigação defender a vida dos seus cidadãos. “Quando há uma ameaça de morte ao representante do estado e também aos cidadãos, logicamente vai caber adotar as medidas”, afirmou.

