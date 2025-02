CPI do Consórcio Guaicurus precisa de 10 assinaturas para ser instalada na Câmara

Os vereadores de Campo Grande querem a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar o Consórcio Guaicurus que alegou prejuízos para justificar o último reajuste que elevou a tarifa para R$ 4,95, enquanto dados apresentados pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) apontam lucros expressivos durante o período de 2012 a 2019.

Com a Comissão Parlamentar de Inquérito instalada e início das oitivas, os parlamentares poderão ter acesso a documentos que possam confrontar os números apresentados pelo consócio. Até o momento, 9 vereadores já assinaram em favor da abertura da CPI proposta pelo vereador Junior Coringa (MDB). São necessárias 10 assinaturas.

Enquanto isso, a equipe jurídica do vereador busca por um fato determinado, para fundamentar a CPI. "A gente não pode também abrir uma CPI vaga, que não termina nunca, então nós estamos buscando. A partir do momento que estiver com o fato determinado, vamos apresentar o requerimento”, explicou Junior Coringa.

Os vereadores querem apresentar o requerimento à Mesa Diretora da Casa de Leis, para a implantação da CPI na segunda semana de trabalhos legislativos que retornam no dia 17 de fevereiro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também