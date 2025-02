Davi Alcolumbre é eleito novo presidente do Senado

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi eleito, neste sábado (1º), presidente do Senado Federal para um mandato de dois anos. Ele recebeu 73 dos 81 votos possíveis, consolidando-se como o favorito na disputa.

A sessão preparatória começou pouco depois das 10h (horário de Brasília) e contou com a retirada das candidaturas dos senadores Marcos do Val (Podemos-ES) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Com isso, a eleição foi disputada entre Alcolumbre, Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE), que acabaram derrotados.

Durante seu discurso, Alcolumbre ressaltou a importância do diálogo e da unidade no Senado. “Vocês me conhecem, sabem do meu compromisso verdadeiro com essa instituição e com o Brasil. Acima de tudo, com a população que confia em cada um de nós para representar os seus sonhos e as suas esperanças”, afirmou.

Ele também se posicionou como um defensor da harmonia entre os poderes: “Para mim, governar é ouvir e liderar é servir. É disso que o nosso país precisa agora. Uma liderança que una e não que divida”.

Os senadores derrotados criticaram a atual condução do Senado. Marcos Pontes afirmou que o Brasil “clama por mudanças” e cobrou uma postura mais ativa da Casa. “Estamos diante de um momento crucial. Precisamos escolher entre a estagnação e a mudança, entre o conforto e a luta”, disse.

Já Eduardo Girão fez duras críticas ao que chamou de omissão do Senado. “Nosso grande problema foi não ter enfrentado o reequilíbrio entre os poderes. A censura voltou ao Brasil depois da redemocratização, e o Senado ficou assistindo”, declarou.

O presidente do Senado também é o chefe do Congresso Nacional e tem atribuições fundamentais, como pautar votações, empossar o presidente da República e analisar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A eleição ocorreu por meio de votação secreta, realizada com cédulas de papel, exigindo maioria absoluta dos votos (mínimo de 41). Com a vitória expressiva, Alcolumbre retorna ao comando da Casa, cargo que já ocupou entre 2019 e 2021.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também