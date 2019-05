Deputados "batem boca" no PDT

O clima “esquentou” dentro do Partido Democrático Trabalhista (PDT), em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (28), depois que o deputado estadual, Jamilson Name, recebeu uma carta do deputado federal e presidente regional, o convidando para se desfiliar da sigla.



Em entrevista ao JD1 Notícias, Jamilson afirmou que desconhece motivos para a sua saída e criticou a atitude de Dagoberto. “É um político ultrapassado, em decadência e já tem um desgaste, nada contra a pessoa dele, mas tudo na vida é passageiro”, disparou.



Para Jamilson, Dagoberto como dirigente do partido “não une, só espalha”. “A trajetória do PDT nas mãos dele só foi declinando”, disse. O deputado estadual que é filiado ao PDT desde 2015, lembra que, quando não tinha mandato, era a melhor pessoa para o atual presidente. “Quando você tem mandato, passa a ser inimigo”, afirmou.



Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente regional do PDT afirma que Jamilson teria pedido para sair do partido. “Esse gesto dele, demonstra falta de caráter por parte dele”, afirmou. Assista:

Em resposta ao vídeo, Jamilson disse que vai “deixar no ar o tamanho da insignificância que Dagoberto tem para ele”. “Vou reunir minha assessoria jurídica nesta tarde e também consultar o PDT nacional a respeito disso, porque meu interesse era ser candidato a deputado federal”, informou.

