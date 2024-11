Deputados de MS lamentam morte após atentado no STF

Os deputados federais por Mato Grosso do Sul Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Vander Loubet (PP), Geraldo Resende (PSDB) e Dr. Luiz Ovando (PP) se manifestaram sobre o ataque terrorista desta quarta-feira (13) no Supremo Tribunal Federal (STF), que resultou na morte do homem-bomba.

Em nota emitida à imprensa, Beto Pereira lamenta a morte de Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, o homem-bomba que se explodiu em uma tentativa de ataque terrorista contra o STF, além de apontar o risco que esse tipo de ações traz à democracia brasileira.

Lamentável o ocorrido na noite de quarta-feira, 13, em Brasília, sobretudo pela perda de uma vida após a explosão de bombas. Atitudes extremas como essa são um risco à democracia e uma ameaça à segurança dos poderes. É preocupante o Brasil chegar a esse ponto.

Deixo aqui o meu repúdio e o meu desejo de que fatos como esse nunca mais voltem a acontecer no país.

Em sua nota, Camila Jara reforça que esse tipo de violência política não pode ser aceito, e culpa o discurso de ódio disseminado nas redes sociais como principal fator responsável pelo atentado de ontem.

Esse nível de violência política não pode ser tolerado. As investigações apontam que o responsável agiu sozinho, mas o discurso de ódio que alimenta essas ações extremistas não nasce de forma isolada.

Cada pessoa que espalha mentiras, acusa sem provas e destila ódio na internet contribui, direta ou indiretamente, para cenas como essas. A política precisa de diálogo e respeito, não de ataques. Acredito que só assim, trabalhando juntos, conseguiremos virar essa página e construir um futuro com mais pontes e menos muros.

O deputado Vander Loubet lamentou o extremismo no Brasil e reforçou a necessidade de se punir responsáveis por ataques contra a democracia, citando os condenados na tentativa de golpe do 8 de janeiro.

Apesar de o sujeito ter feito as coisas de forma atrapalhada, considero o episódio grave por mostrar o tipo de extremismo ao qual nosso país infelizmente está exposto de uns anos pra cá. Felizmente, ninguém além do autor das explosões ficou ferido. Mas, poderia ter sido fatal contra outras pessoas.

Mais do que nunca, esse caso mostra a importância de punirmos com rigor todos que atentam contra nossa democracia, principalmente aqueles envolvidos no 8 de janeiro. Precisamos mostrar que atos extremistas têm consequência para quem pratica. E, nesse sentido, a gente precisa se posicionar de forma muito firme contra a proposta estapafúrdia de anistiar quem destruiu a Praça dos Três Poderes e atentou contra nossa democracia.

Em suas redes sociais, o deputado Geraldo Resende pediu uma apuração dos fatos, além de pedir por respeito às instituições e a ordem pública.

Sobre os acontecimentos na Praça dos Três Poderes na noite desta quarta-feira, é fundamental que as autoridades competentes apurem os fatos, garantindo que ações dessa natureza não voltem a ocorrer. Precisamos preservar o respeito às nossas instituições e à ordem pública.

O deputado Dr. Luiz Ovando também lamentou a morte, e classificou o ato como inadmissível, além de exigir uma apuração apartidária e séria, sem distorções causadas por viés político.

Lamento profundamente a perda de uma vida no trágico incidente que abalou a Esplanada dos Ministérios nesta noite. Atos violentos como esse são inadmissíveis em uma sociedade que valoriza a paz e a segurança de seus cidadãos.

É essencial que aguardemos uma apuração rigorosa e transparente dos fatos para entender as motivações desse atentado e responsabilizar os envolvidos. Que essa investigação seja conduzida com seriedade e isenção, sem espaço para distorções partidárias, pois está em jogo a integridade de nossas instituições e a segurança de todos que nelas trabalham.

Reitero minha solidariedade a todos que estavam presentes e foram afetados por esse episódio de violência. Reafirmo também meu compromisso de apoiar todas as medidas necessárias para que a justiça prevaleça e para que a segurança na capital do nosso país seja plenamente restabelecida.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também