Deputados de MT terão reunião sobre cota zero na Assembleia

Uma comitiva de sete deputados do Mato Grosso irá participar de uma reunião na Assembleia Legislativa, onde vão discutir o decreto da “cota zero”, que foi expedido pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na próxima terça-feira (17), a partir das 10h. Lá eles vão votar um projeto semelhante.

Os deputados irão passar pelas cidades de Corumbá, Aquidauana e Miranda, para conversar com representantes dos pescadores e até de empresários do ramo hoteleiro, para buscar informações do Estado, que possam ser relevantes para discussão no Mato Grosso, isso antes de virem a Campo Grande.

O deputado José Almi (PT) explicou que a comitiva também quer se reunir com as autoridades políticas, para troca de ideias sobre o assunto. “Eles me adiantaram que lá a regra será o transporte de um exemplar (peixe), de 5 kg, mais cinco piranhas, durante o período de cinco anos”.

Já o decreto estadual em vigor aqui permite, neste ano, o pescador amador levar até cinco quilos de pescado, um exemplar de qualquer espécie e cinco piranhas. A partir de 2020, o transporte de peixes será proibido, podendo consumir apenas no barranco.

O objetivo segundo o governo estadual é repovoar o número de peixes nos rios do estado, além de incentivar a modalidade “pesque e solte”, para melhorar o turismo local. O deputado petista tentou suspender o decreto na Assembleia, no entanto seu projeto foi rejeitado pelos colegas.

