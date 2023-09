Dr. Sandro diz que seu nome é alternativa para prefeitura de Nova Andradina

Sarah Chaves, com informações do Jornal Imagem

Ligado politicamente ao Deputado Estadual Zé Teixeira (PSDB), o vereador Dr. Sandro Hoici, pretende costurar uma junção de pelo menos quatro partidos em torno de sua pré-candidatura para prefeito de Nova Andradina. De acordo com o Jornal Imagem, político "está namorando" uma dobradinha com candidaturas chapa branca.



Médico por profissão e com quatro mandatos como vereador, Sandro Hoici, poderá colocar seu nome como alternativa para enfrentar as eleições do ano que vem. Ele entende que poderá ser uma alternativa para os partidos políticos de Nova Andradina, já que está sem uma sigla partidária.



Ainda conforme o Jornal Imagem, Nova Andradina vive um momento de indefinição quanto a nomes para disputa, vários nomes já se colocaram na fila política para prefeito, porém, a maioria da população não se decidiu em qual rumo seguir aponta as pesquisas de consumo dos partidos políticos. A entrada de Dr Sandro na disputa poderá abrir outro leque na política local.



