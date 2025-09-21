Menu
Política

Edson Giroto retorna ao PL e confirma pré-candidatura a deputado federal

Segundo ele, o convite para voltar à legenda partiu de Valdemar da Costa Neto e de Reinaldo Azambuja

21 setembro 2025 - 15h15Sarah Chaves    atualizado em 21/09/2025 às 15h42
Edson GirotoEdson Giroto   (Nilson Figueiredo)


O ex-deputado federal Edson Giroto oficializou neste domingo (21) sua volta ao Partido Liberal (PL) e anunciou que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

Giroto, que tem uma longa trajetória política no Mato Grosso do Sul, afirma que sua ligação com o partido é histórica e reafirma estar legalmente apto para disputar o pleito.
"Fui o primeiro deputado federal do PL no Mato Grosso do Sul", afirmou. Segundo ele, o convite para retornar à legenda partiu do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e do ex-governador Reinaldo Azambuja, que assumiu a presidência estadual da sigla neste domingo.

Giroto relembrou sua trajetória dentro do PL, iniciada em 2008. Em 2010, foi eleito deputado federal com a maior votação da história do estado até então.

Após se afastar da política nos últimos anos devido a processos judiciais, ele afirma que sempre manteve vínculos com o PL, mesmo tendo se filiado temporariamente ao Solidariedade.

"O compromisso, o meu coração, a vida inteira foi o PL. Mesmo no Solidariedade, eu sempre mantive essa conexão. Volto agora com o respaldo do Valdemar e do Reinaldo para disputar uma das oito vagas na Câmara dos Deputados", disse.

Sobre sua situação jurídica, Giroto garante que está apto a disputar as eleições e comemora decisões recentes que considera importantes para sua reabilitação política. "Nunca deixei de poder ser candidato. Não tenho condenação em segunda instância. E na última quarta-feira, o ministro Carlos Brandão afastou definitivamente o juiz federal que conduzia as ações contra mim, alegando parcialidade. Com isso, todos os processos federais são anulados, e na esfera estadual tenho tido apenas decisões favoráveis à minha inocência."

Giroto também afirmou que a composição da chapa de candidatos a deputado federal pelo PL será definida por Reinaldo Azambuja. 

