Eleição para escolha de novos membros do Conselho Tutelar acontece no domingo

Os novos membros titulares e suplentes dos Conselhos Tutelares de Campo Grande, para o quadriênio 2024/2027, serão escolhidos por meio de voto popular no dia 1° de outubro, próximo domingo. Ao todo, existirão 6 zonas eleitorais distribuídas pela área urbana e rural.

O edital com os locais de votação e a lista dos candidatos que concorrem aos cargos para assumir o quadriênio a partir do ano que vem está publicado na edição nº 7.206 de 19 de setembro de 2023, do Diário Oficial de Campo Grande. Ao todo, são 40 vagas para conselheiros titulares e 80 para suplentes.

Os Conselheiros Tutelares eleitos exercerão mandato de 4 (quatro) anos, no período de 10 de janeiro de 2024, até 9 de janeiro de 2028. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Qualquer cidadão que esteja em dia com a Justiça Eleitoral pode comparecer à votação, das 8 horas às 17 horas, e ajudar na escolha dos conselheiros que irão defender os direitos das crianças e adolescentes de Campo Grande.

Todas as informações sobre o processo de pleito e locais de votação podem ser acessadas clicando aqui.

