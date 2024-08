Eleições 2024: "Corrida eleitoral" começa oficialmente nesta sexta-feira

Com o 1º Turno das Eleições Municipais de 2024 há menos de um mês de acontecerem, começa nesta sexta-feira (16), seguindo o calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as propagandas eleitorais nos municípios brasileiros.

Além disso, outro marco importante no calendário eleitoral acontece nesta quinta-feira (15), o último dia para que os partidos confirmem os nomes escolhidos para disputarem a corrida eleitoral em cada município.

Segundo o TSE, os partidos políticos, as federações e as coligações tem até às 19h de hoje, no horário de Brasília, para realizarem os registros necessários de suas candidatas e candidatos. Caso haja falha da sigla em registrar o nome de seus candidatos, a candidatura não será válida para as eleições deste ano.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também