Eleições: Brasil só teve duas prefeitas eleitas em Capitais

Com o final do 2º turno das eleições municipais neste domingo (27), todos os municípios brasileiros já têm seus prefeitos definidos para os próximos quatro anos, com duas Capitais se destacando neste pleito, como as únicas a terem mulheres à frente do executivo municipal.

Em Aracaju, capital do Sergipe, Emília Corrêa (PL), que tem como vice Ricardo Nunes (Cidadania), foi eleita e se tornou a primeira mulher eleita para comandar a prefeitura aracajuana.

Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a chapa da candidata à reeleição Adriane Lopes (PP) e de sua vice, Camilla Nascimento de Oliveira (Avante) - mais conhecida pelo nome Dra Camilla -, foi a escolhida pelos campo-grandenses para ocupar o Paço Municipal.

Com 26 capitais estaduais, Campo Grande se destacou entre todas elas por ser a única a ter mulheres ocupando tanto o cargo de prefeita como de vice-prefeita - marco também histórico para a Capital sul-mato-grossense.

